Аналитики выяснили, сколько россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Москва, 13 апреля. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, сколько жителей России готовы получать заработную плату «в конверте».

Выяснилось, что граждан, согласных на работу с заработком по «черной» или «серой» схеме, на сегодняшний день — 36%. Это почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии коронавируса (46%).

При этом 35% опрошенных не согласятся на подобные условия найма. А 29% респондентов затруднились с ответом. Оказалось, что среди мужчин больше тех, кто потенциально готов получать зарплату «в конверте», чем среди женщин (40% против 33% соответственно).

Судя по результатам опроса и комментариям респондентов, среди россиян, готовых пойти на невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам). Но большинство называет себя заложниками обстоятельств, объясняя это малым количеством вакансий по специальности или острой необходимостью устроиться на работу.

Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что многие жители России хотели бы отправиться в космос. Почти треть респондентов заявили о подобном желании.