Лена Миро обвинила Моргенштерна в «туповатом пиаре» из-за помощи детям

Москва, 13 апреля. Блогер Лена Миро раскритиковала рэпера Моргенштерна после того, как тот пожертвовал благотворительному фонду деньги. По ее мнению, артист перевел слишком маленькую сумму.

Миро посмотрела, сколько денег тратит рэпер на себя и свои прихоти, и возмутилась, что детям артист перевел только 666 666 рублей. При этом за одежду он готов отдать 2 млн рублей, за машину — несколько десятков миллионов рублей. Не скупится музыкант и на свою возлюбленную, тратя на нее баснословные деньги.

«Себе на шмот — 2 миллиона. На свои тачки — ещё десяток <…>. Детям — 666 666 рублей. Что думаю я? Отвечу: людям тяжело жить без мозга», — написала Миро в «Живом журнале».

По ее мнению, поступок Моргенштерна разделил соцсети на два лагеря. Одни считают, что звезда просто захотел хайпануть, другие уверены, что артист перевел часть средств детям по велению души. Сама Миро обвинила певца в «туповатом пиаре».

Актер и музыкант Никита Джигурда в разговоре с ФАН высказался о пожертвовании Моргенштерна. По его словам, рэпер осознано перевел такую сумму на счет фонда. Моргенштерн хотел словить «хайп и разговоры вокруг этого числа».