«Аэрофлот» предложил туристам обменять билеты в Турцию на более поздние сроки

Москва, 13 апреля. «Аэрофлот» предложит пассажирам специальные «вынужденные» условия возврата билетов, сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что оперштаб по коронавирусу принял решение об ограничении авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. После этого «Аэрофлот» принял ряд оперативных решений.

Обмен обратных билетов на рейсы между Москвой/Петербургом и Стамбулом/Анталией, по которым перевозка туристов уже началась, "Аэрофлот" предлагает оформить на 13 или 14 апреля. При этом разница в тарифах и плата за переоформление не будет взиматься.

Возврат авиабилетов на рейсы, запланированные на даты между 15 апреля и 01 июня, будет применяться без штрафов. Демин отметил, что при необходимости количество билетов будет увеличено.