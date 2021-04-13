Угомони свое эго: Пирс Морган вновь раскритиковал Меган Маркл

Лондон, 13 апреля. Журналист Пирс Морган отдал дань уважения принцу Филиппу и заявил, что нужно успокоить свое эго и держаться подальше от телеведущей Опры Уинфри.

Бывший ведущий передачи «Доброе утро, Британия» рассказал, что покойный герцог Эдинбургский считал интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл «безумием». В своем материале для MailOnline Морган ссылается на биографа и давнего друга принца Филиппа Джайлза Брандрета. Об этом сообщает The Sun.

Джайлз Брандрет сказал, что герцог считал решение Меган и Гарри предоставить своей подруге мисс Уинфри длительный прайм-тайм американской телевизионной аудитории «безумием» и «ничего хорошего из этого не выйдет», — написал Морган.

Он добавил, что принц Филипп советовал не жаловаться, усердно работать и избегать скандалов. Это был наиболее правильный подход для всех членов королевской семьи.

«Он понимал, что британская публика никогда не потерпит, чтобы самые богатые и привилегированные люди в стране жаловались на то, как ужасна их жизнь», — написал Пирс.

Ранее стало известно, что принц Гарри бросил беременную жену и прибыл в Великобританию после смерти дедушки.