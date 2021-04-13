Российским студентам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет

Москва, 13 апреля. Молодежи могут позволить учиться на бюджете до 35 лет. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев объяснил свою инициативу тем, что законодательно возраст молодежи по определению отодвинулся к 35 годам, сообщает «Известия».

«Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», определено, что к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно», — указано в пояснительной записке.

Также в документе отмечено, что главным аргументом в пользу увеличения «молодежного» возраста было намерение продлить для россиян период возможности пользоваться различными мерами государственной поддержки — пособие на рождение ребенка, стипендию как молодому ученому и другие.

Недавно президент России Владимир Путин одобрил идею законодательно закрепить в стране статус молодого ученого. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это определение будет подразумевать «права, обязанности и возможности».