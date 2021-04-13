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Российским студентам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет

Российским студентам могут разрешить учиться на бюджете до 35 лет

Москва, 13 апреля. Молодежи могут позволить учиться на бюджете до 35 лет. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев объяснил свою инициативу тем, что законодательно возраст молодежи по определению отодвинулся к 35 годам, сообщает «Известия».

«Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», определено, что к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно», — указано в пояснительной записке.

Также в документе отмечено, что главным аргументом в пользу увеличения «молодежного» возраста было намерение продлить для россиян период возможности пользоваться различными мерами государственной поддержки — пособие на рождение ребенка, стипендию как молодому ученому и другие.

Недавно президент России Владимир Путин одобрил идею законодательно закрепить в стране статус молодого ученого. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это определение будет подразумевать «права, обязанности и возможности».

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