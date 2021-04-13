Redmi анонсировала выход на рынок игровых смартфонов

Пекин, 13 апреля. Китайская компания Redmi объявила о своем выходе на рынок игровых устройств.

Первый смартфон для геймеров должен появиться уже в конце апреля. Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг рассказал, что порядка 70% всех пользователей Redmi – это молодые люди, которые много играют на портативном гаджете. Таким образом, геймерские устройства будут иметь повышенный спрос, особенно, если компания предложит выгодное соотношение цены и предложенных характеристик.

Новый телефон будет построен на базе флагманской однокристальной системой Dimensity 1200. Ранее она уже появлялась в Realme GT Neo. Основное быстрое ядро Cortex-A78 работает на частоте 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 Гц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 функционируют на частоте 2,0 Гц. Вместе с этим в SoC установлен 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77.

Новинка получит солидный аккумулятор емкостью более 4500 мАч. Пользователям будет доступна и технология сверхбыстрой зарядки, правда ее мощность еще не известна.

Недавно компания LG заявила о прекращении разработки собственных смартфонов. О намерении покинуть рынок телефонов южнокорейский гигант заявил еще в январе этого года. По оценкам аналитиков, компания потеряла около 4,5 млрд долларов в этом сегменте за последние пять лет.