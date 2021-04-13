Волочкова примерила «голые» туники с перьями для поездки на отдых

Москва, 13 апреля. Балерина Анастасия Волочкова похвасталась новыми прозрачными нарядами с перьями, которые планирует надевать на отдыхе и для любимого мужчины.

Несколько фото появились в Instagram звезды балета. На них она демонстрирует четыре наряда. Все туники прозрачные, украшенные перьями, бабочками и другими декоративными элементами. В подписи к посту Анастасия призналась, что их сшили на заказ специально для нее и ее путешествий на море.

«Буду красоваться перед любимым», — добавила Волочкова.

Балерина ранее рассказывала, как ей удалось похудеть. Звезда посетовала на большие физические нагрузки, стресс и эмоциональные ситуации из-за подготовки к выступлениям. Также Волочкова выбрала для себя аскетичное питание, состоящее из полчашки бульона по утрам и одного яйца всмятку на ужин. По ее словам, подобный режим лишил ее сил.

Ранее артистка рассказала, как ее увлечение баней чуть не закончилось трагически. Старая печь в помещении сломалась, и угарный газ шел прямо в баню, что представляло для звезды смертельную опасность.