Чем завершился очередной кризис в Донбассе, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 13 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Чем завершился очередной кризис в Донбассе».

Сергей Лавров заявил, что новый конфликт в Донбассе приведет к разрушению Украины. Глава МИД России посоветовал украинским политикам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации Запада во главе с США. С начала 2021 года в СМИ появлялись сообщения о серьезном обострении обстановки в Донбассе, где с 2014 года не утихает гражданская война между русскоязычным населением и украинской армией.

Заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций для провокационных обстрелов ДНР.

Тем временем Бриттани Стюарт, атташе по вопросам армии и обороны при американском посольстве в Киеве, посетила памятник боевику запрещенного в РФ «Правого сектора»1. Таким образом США прямо указали, что поддерживают на Украине националистов, осуществляющих этнические чистки по всей стране.

«Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников холокоста», — отозвалась Мария Захарова на эту новость.

А экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне эскалации в Донбассе, отметив, что на этот счет есть «абсолютно четкие планы», включающие ввоз в регион турецких беспилотников и противотанковых ракетных комплексов из США.

При этом другая сторона, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявляет, что «Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим, а не военным путем».

Чем закончилось очередное противостояние в Донбассе, кто выиграл и кто проиграл в этой войне нервов? Как долго Украина будет провоцировать напряженность на границах с ЛДНР? Почему Европа и США поддерживают неонацистов? Вернется ли украинская делегация в Минск или придется искать другой центр примирения? Действительно ли Запад готов поставлять на Украину современное оружие для убийства мирных жителей Донбасса?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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