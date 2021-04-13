Депутат Шеремет призвал Запад объяснить свое военное присутствие у российских границ

Москва, 13 апреля. Передвижение вооруженных сил является внутренним делом России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Накануне министры иностранных дел «большой семерки» и верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность «передвижением российских ВС». Стороны призвали Россию прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной.

Шеремет в беседе с РИА Новости заяви, что российская сторона принимает все необходимые действия и меры для защиты своего населения и границ, в том числе проводя военные учения и маневры. Депутат выразил сожаление, что со стороны стран НАТО и «находящихся на побегушках» киевских властей все чаще звучат агрессивные и воинствующие заявления.

Сейчас в Европе складывается тревожная ситуация: страны Североатлантического альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией регинах и странах. Шеремет заявил, что странам Запада обратить внимание на ситуацию на Украине и объяснить свое военное присутствие около границ РФ.

Украина может принять маневры НАТО в качестве сигнала для атаки на Донбасс. При этом эксперты отметили, что иностранные военные не будут воевать за Киев.