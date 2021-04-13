Япония сольет воду с АЭС «Фукусима» в Мировой океан. События дня. ФАН-ТВ

Один человек погиб при стрельбе в школе Теннесси В США что ни день, то пальба. В результате стрельбы в школе в американском штате Теннесси погиб мужчина. Инцидент произошел в городе Ноксвилл. Предполагаемый нападавший задержан. Правоохранители сообщают о нескольких пострадавших, в том числе о подростке. Под пули попал и офицер полиции, он получил ранение в бедро.

Япония сольет воду с АЭС «Фукусима-1» в Мировой океан Концы в воду. Правительство Японии разрешило сбросить в океан всю радиоактивную жидкость, которая скопилась в резервуарах атомной станции «Фукусима-1». А это более миллиона тонн. Как утверждают сами японцы, процесс не нанесет вреда Мировому океану, ведь вода будет очищаться в течение двух лет. Такое решение принято на совещании глав министерств и ведомств «с благословения» премьера страны восходящего солнца Есихидэ Суга. Соответствующие работы по очистке зараженной воды для охлаждения реакторов уже начались. Свои опасения в связи со смелой инициативой Токио уже выразили Пекин и Сеул. Власти азиатских стран уверены, что это нанесет ущерб экологии.

Турция переживает самый сложный период пандемии На пике: Турция переживает самый тяжелый период с начала пандемии COVID-19. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. Он отметил, что около 85% случаев инфицирования в стране вызваны британским штаммом коронавируса. А ведь в республике выявлена и бразильская разновидность ковида. Коджа рассказал о планах профильной делегации из Москвы посетить Турцию для оценки безопасности отдыха россиян. На данный момент в стране могут находиться около 30 тысяч наших туристов. Накануне Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Такие же правила действуют и в отношении полетов в Танзанию, где ситуация с ковидом сродни турецкой.