Договор о поставке «Спутника V» заинтересовал президента Словакии

Братислава, 13 апреля. Президент Словакии Зузана Чапутова намеревается раскрыть тайну поставок российской вакцины "Спутник V".

Президент Словакии Зузана Чапутова хочет обсудить с министром здравоохранения страны Владимиром Ленгварским возможное рассекречивание договора о поставках российского препарата против коронавируса «Спутник V».

Президент говорит, что она уже сделал запрос для ее доступа к договору.

«Я намерена узнать у главы минздрава, почему это соглашение является тайным и может ли оно быть открыто для общественности», – рассказала Чапутова.

Она так же отметила, что испытания российской вакцины «Спутник V» в Словакии говорят о ее безопасности и действенности.

«Ни один разумный человек не может быть против «Спутника V» или любой иной вакцины, где бы она ни бsыла изготовлена, если она безопасна и эффективна», – сказала глава государства.

Ранее стало известно, что Индия стала 60-й страной, которая одобрила использование российской вакцины «Спутник V». Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировал российский препарат против коронавируса «Спутник V».