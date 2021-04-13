Домашнее насилие и декриминализацию побоев обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 13 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Как надо наказывать за побои».

Конституционный суд России внес поправки в статью 116 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Пока диспозиция статьи звучит так: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев».

Если преступник не был подвергнут административному наказанию за побои, он не понесет наказания за повторное преступление. Но ранее, когда декриминализовалась статья о побоях, предполагалось, что за повторные преступления виновник будет наказываться в уголовном порядке. Именно на это обстоятельство обратил внимание Конституционный суд, требуя исправить правовую коллизию.

Российское общество разделилось на два лагеря — одни граждане считают, что насилие, особенно домашнее, нужно жестко пресекать даже ценой разрушения семьи, другие считают вмешательство государства в семейные дела недопустимым.

Почему с 2017 года в стране регистрируется вдвое меньше преступлений по статье «побои»? Нужно ли усиливать ответственность за такое насилие, и вместо штрафов в 5 тысяч рублей наказывать преступников реальным лишением свободы? Почему полицейские и судьи так снисходительны к драчунам? Куда делась уголовная ответственность за хулиганство?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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