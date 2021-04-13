Дети Кая Метова не берут деньги у отца

, 13 апреля. Дети популярного певца Кая Метова обеспечивают себя сами и не берут средства у звездного родителя. О судьбе наследников он рассказал журналистам.

Все дети Метова уже взрослые. Они прекрасно общаются с молодой супругой артиста, которая годится музыканту в дети. Впрочем, разница в возрасте ни Метова, ни его возлюбленную не смущает.

Старшая дочь артиста живет в Германии и воспитывает дочь. Она балерина, преподает танцы. Недавно воспитанники девушки заняли первое место на престижном европейском смотре.

Младшая дочь связала свою жизнь с искусством: она учится в консерватории. Имя отца никаких ей поблажек не дает. Каждый день девушка доказывает, что талантлива. Метов очень гордится дочерью. У сына совсем другие увлечения. Он, как и многие среди молодежи, увлечен компьютерами.

По словам Метова, дети обеспечивают себя сами и отказываются брать деньги. Хотя сам артист пытается как-то помочь наследникам.

«Но я иногда все равно пытаюсь как-то финансово участвовать, хотя все дети у меня самодостаточны, — приводят «Дни.ру» слова исполнителя.

Дети появились у артиста, когда он состоял в отношениях с первой женой. У пары трое детей. Сейчас музыкант женат на 28-летней девушке по имени Анастасия.