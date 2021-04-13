Россияне получат компенсацию за расходы на фитнес в 2023 году

Москва, 13 апреля. Компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги станут доступны россиянам уже в 2023 году, заявили в Национальном фитнес-сообществе.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о социальном налоговом вычете по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, вернуть можно будет 13 процентов от потраченных средств на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Размер налогового вычета может составить до 15,6 тыс. рублей.

«Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года», — цитирует пресс-службу фитнес-сообщества ТАСС.

Этой осенью правительство утвердит порядок предоставления налоговых вычетов. Планируется определиться с перечнем фитнес-услуг и правил их оказания, а также список организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету. Критерии для этого пока обсуждаются.

Аналитики Банка России ранее подсчитали количество украденных средств у граждан в 2020 году. Оно выросло в 1,5 раза и достигло значения в 9,8 млрд рублей.