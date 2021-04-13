Автоэксперты перечислили необходимые составляющие аптечки для водителей

Москва, 13 апреля. Водители могут собрать автомобильную аптечку самостоятельно. Главное, чтобы она соответствовала всем необходимым требованиям.

Список «ингредиентов» для аптечки содержится в соответствующем приказе министерства здравоохранения. Его легко найти в интернете. Для удобства пользования аптечку стоит разместить в салоне – положить ее в карман на спинке кресла или в бардачок. Следует также иметь под рукой официальную инструкцию, сообщили РИА Новости эксперты сервисов «СберАвто» и «Сбер Еаптеки».

«По желанию дополните аптечку немедицинскими средствами. В аптечку можно добавить небольшой фонарик, блокнот и ручку для записи важных данных при разговоре с медиками и сотрудниками полиции», — подчеркнули автоэксперты.

Не будет лишним и охлаждающий пакет. Его можно использовать при растяжениях, ушибах и укусах насекомых.

У лекарств, находящихся в автомобильной аптечке, необходимо регулярно проверять срок годности. В летнее время ее можно дополнить репеллентами от насекомых и средствами для кожи после солнечных ожогов.

Российские туристы ранее признали аптечку самой необходимой вещью для путешествий. С собой путешественники также предпочитают брать фотоаппарат и ноутбук.