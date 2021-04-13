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Автоэксперты перечислили необходимые составляющие аптечки для водителей

Автоэксперты перечислили необходимые составляющие аптечки для водителей

Москва, 13 апреля. Водители могут собрать автомобильную аптечку самостоятельно. Главное, чтобы она соответствовала всем необходимым требованиям.

Список «ингредиентов» для аптечки содержится в соответствующем приказе министерства здравоохранения. Его легко найти в интернете. Для удобства пользования аптечку стоит разместить в салоне – положить ее в карман на спинке кресла или в бардачок. Следует также иметь под рукой официальную инструкцию, сообщили РИА Новости эксперты сервисов «СберАвто» и «Сбер Еаптеки».

«По желанию дополните аптечку немедицинскими средствами. В аптечку можно добавить небольшой фонарик, блокнот и ручку для записи важных данных при разговоре с медиками и сотрудниками полиции», — подчеркнули автоэксперты.

Не будет лишним и охлаждающий пакет. Его можно использовать при растяжениях, ушибах и укусах насекомых.

У лекарств, находящихся в автомобильной аптечке, необходимо регулярно проверять срок годности. В летнее время ее можно дополнить репеллентами от насекомых и средствами для кожи после солнечных ожогов.

Российские туристы ранее признали аптечку самой необходимой вещью для путешествий. С собой путешественники также предпочитают брать фотоаппарат и ноутбук.

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