Роспотребнадзор изъял 23 тонны некачественных кондитерских изделий в 2020 году

Москва, 13 апреля. Роспотребнадзор за 2020 год проверил 75 тыс. кондитерских изделий на качество.

Роспотребнадзор за 2020 год изъял 23 тонны низкокачественных кондитерских изделий, а за 2019 год было утилизировано 119 тонн сладостей. Эта информация появилась на сайте 13 апреля.

Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих установленным требованиям по содержанию загрязнителей химической природы, за 2020 год составил 0,02%, а в 2019 году их не было найдено. Удельный вес, который не проходит нормативы по микробиологическим показателям за 2020 год составил 3,6%, а в 2019 году — 3,7%.

По физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции, не соответствовали нормативным требованиям 3,3% проб, за 2019 год — 3,05%. Специалисты Роспотребнадзора вынесли предписание о прекращении реализации и последующей утилизации 23 тонн кондитерских изделий проб, а в 2019 году – 119 тонн.

Всего за 2020 год ведомство проверило по различным показателям 75 тыс. кондитерских изделий.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в городе развернуто 5,5 тыс. коек для больных COVID-19, а показатель свободных мест составляет 20%.