В New York Times рассказали, что слово «космонавт» придумали для Гагарина

Москва, 13 апреля. Юрий Гагарин является первым космонавтом, и не потому, что он первым полетел в космос, а потому, что до него не существовало такого термина. Его придумало советское правительство.

12 апреля 1961 года на страницах американской газеты The New York Times появилась статья, в которой указывалось, что именно в Советском Союзе придумали слово «космонавт». Для описания своего первого астронавта председатель Совета министров СССР Никита Хрущев и советские СМИ предложили название «космонавт», которое подразумевает слова «космос» и «астронавт». Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Однако и последний термин подходит, так как долгое время считается, что астронавтика — это наука, изучающая возможности для выполнения межпланетных путешествий.

Слово «астронавт» дословно переводится с греческого языка как «Астро» (звезда) и «Наут» (наутикс), то есть, искусство мореплавания.

Ранее в ходе беседы с Федеральным агентством новостей психолог Марианна Абравитова рассказала о личности Юрия Гагарина.