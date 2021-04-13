Посольство России упрекнуло Госдепартамент США в замалчивании подвига Гагарина

Вашингтон, 13 апреля. Госдепартамент США опубликовал поздравление граждан с Днем космонавтики, однако не упомянул имя первого человека в космосе и то, что запуск ракеты осуществил СССР.

Сообщение было приурочено к знаменательной дате — 60-летию первого полета человека в космос. Однако авторы материала не посчитали нужным указать имя первого космонавта Юрия Гагарина в своей записи. В свою очередь, посольство России в Соединенных Штатах упрекнуло ведомство в замалчивании сведений о грандиозном событии для всего человечества.

Внешнеполитическое ведомство США опубликовало сообщение в социальных сетях Facebook и Twitter, поздравив с праздником американских астронавтов. Российское посольство напомнило, что бюст Гагарина представлен в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, памятники космонавту также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго, отмечается в комментарии посольства.

Российские власти сообщили, что уже не в первый раз США умышленно забывают имя советского героя. Они также добавили, что Генеральная ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году, он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли на корабле «Восток-1» и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области, вблизи реки Волги.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также отреагировал на сообщение Госдепартамента США, которое было посвящено ко Дню космонавтики.