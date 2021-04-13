Бари Алибасов рассказал, что станет с его телом после смерти

Москва, 13 апреля. Известный продюсер Бари Алибасов после своей кончины хочет отдать тело на опыты. Он убежден, что это поможет человечеству.

Основатель «На-На» отказался от погребений и развеивания праха над морем. Он хочет, чтобы его тело после смерти «работало» на благо человечества.

«Каждая клеточка, которую я отдам, продлит в пять-шесть раз жизнь любому человеку. Даже умерших эта клетка оживит!» — сказал музыкальный продюсер Пятому каналу.

Алибасов пояснил, что все дело в секретном гене, который, как утверждает продюсер, обладает исцеляющим свойством. Он напомнил, что родился под Семипалатинском, около крупнейшего ядерного полигона. По его словам, в организме произошли определенные мутации, в результате которых теперь любая рана заживает в считанные мгновения, а серьезные переломы — за несколько недель.

Основатель «На-На» считает, что если ученым удастся воссоздать его ген или похожий, то люди перестанут умирать.

В конце прошлого года Алибасову стало резко плохо. Его госпитализировали с сильными травмами. Сейчас артист находится в Калининграде у сына, который ухаживает за отцом.