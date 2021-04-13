Глава полиции: офицер хотел выстрелить в Даунта Райта из электрошокера, а не пистолета

Миннеаполис, 13 апреля. Начальник полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон считает, что офицер, убивший Даунта Райта, хотел применить шокер, но случайно взял пистолет, что привело к смерти задержанного.

В Сети была опубликована видеозапись, показывающая, как офицер стрелял в 20-летнего Даунта Райта. Шеф полиции классифицировал это событие как «случайный выстрел». И он, и мэр города Майк Эллиотт отказались назвать имя офицера. Однако они отметили, что Бюро уголовного розыска должно вскоре обнародовать информацию обо всех вовлеченных сторонах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Вся наша община скорбит после сегодняшнего расстрела офицером Даунта Райта, 20-летнего молодого человека. Наши сердца с его семьей и со всеми теми, кто в нашем сообществе пострадал от этой трагедии. Пока мы ждем дополнительной информации от Бюро уголовного розыска, которое ведет расследование, мы продолжаем просить членов нашего сообщества оставаться мирными, несмотря на наши призывы к прозрачности и подотчетности», — говорится в заявлении Эллиота.

Напомним, в районе Миннеаполиса вспыхнули грабежи и беспорядки. Они связаны с тем, что в воскресенье 11 апреля неизвестный офицер застрелил Даунта Райта. Это произошло в 16 км от того места, где полицейский Дерек Шовен убил Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мэр Бруклин-Сентер Майк Эллиот ввел общегородской комендантский час до 6 часов утра. Около 500 человек собрались ночью возле городского полицейского участка и устроили стычки с представителями полиции.

Ранее стало известно, что несколько человек ранены при перестрелке в школе в американском штате Теннесси. Инцидент случился в городе Ноксвилл.