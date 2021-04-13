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Родинки могут оказаться незаметным симптомом рака кожи

Родинки могут оказаться незаметным симптомом рака кожи

Лондон, 13 апреля. Появление новых родинок может стать одним из трех незаметных симптомов рака кожи.

Все родинки, родимые пятна и другие изменения кожного покрова, появляющиеся после 21 года, должны вызывать настороженность и мысли о походе к врачу, сообщает Express со ссылкой на данные британских медиков.

Любые изменения пятен на коже в любом возрасте должны вызывать беспокойство: цвет, форма, размер, текстура. Также стоит отслеживать «поведение» отдельных родинок. Если какие-то из них на протяжении трех недель и более болят, чешутся, кровоточат, покрываются коркой, то следует показать аномалию специалисту. Так же стоит поступить и при обнаружении одного из тех признаков выше, необходимо как можно скорее пройти обследование.

Главными факторами риска развития рака кожи сейчас являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, воздействие химических канцерогенов, курение, семейная предрасположенность, а также вирус папилломы человека.

Недавно британские медики также напомнили десять малозаметных признаков рака кишечника. Среди них оказались необъяснимая, беспричинная усталость и резкая потеря веса, боли в спине, животе и одышка.

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