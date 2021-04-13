Родинки могут оказаться незаметным симптомом рака кожи

Лондон, 13 апреля. Появление новых родинок может стать одним из трех незаметных симптомов рака кожи.

Все родинки, родимые пятна и другие изменения кожного покрова, появляющиеся после 21 года, должны вызывать настороженность и мысли о походе к врачу, сообщает Express со ссылкой на данные британских медиков.

Любые изменения пятен на коже в любом возрасте должны вызывать беспокойство: цвет, форма, размер, текстура. Также стоит отслеживать «поведение» отдельных родинок. Если какие-то из них на протяжении трех недель и более болят, чешутся, кровоточат, покрываются коркой, то следует показать аномалию специалисту. Так же стоит поступить и при обнаружении одного из тех признаков выше, необходимо как можно скорее пройти обследование.

Главными факторами риска развития рака кожи сейчас являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, воздействие химических канцерогенов, курение, семейная предрасположенность, а также вирус папилломы человека.

Недавно британские медики также напомнили десять малозаметных признаков рака кишечника. Среди них оказались необъяснимая, беспричинная усталость и резкая потеря веса, боли в спине, животе и одышка.