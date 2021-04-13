Соавтор фильма «Дюна» написал сценарий ко второй части

Лос-Анджелес, 13 апреля. Соавтор «Дюны» Эрик Рот уже написал сценарий для продолжения экранизации Дени Вильнева, которая охватит вторую половину книги.

Научно-фантастическая картина будет снята режиссером Дени Вильневом и, как ожидается, охватит примерно первую половину основного романа, написанного Фрэнком Гербертом. «Дюна» прошла сложный путь к экранам кинотеатров, как и большинство блокбастеров 2020 года, но ее кинематографическая история столь же сложна. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Сперва фильм должен был выйти в 1975 году. Реализацией киноленты должен был заняться режиссер и писатель Алехандро Ходоровски, который собирался пригласить художника Сальвадора Дали, актера Орсона Уэллса и музыкальную группу Pink Floyd. Позже в кинотеатры вышла версия Дэвида Линча 1984 года, и она получила большое признание.

Новая перезагрузка «Дюны» призвана более точно адаптировать роман. Для этого предстоящий фильм будет охватывать только половину оригинальной книги. Остается непонятно, в какой момент истории из книги закончится кинокартина. Однако трейлер, похоже, указывает на то, что Пол Атрейдес, по крайней мере, проберется в пустыню Арракиса до того, как начнутся титры.

Со звездным актерским составом «Дюна», безусловно, станет одним из самых ожидаемых фильмов 2021 года, но его продолжение может быть еще более интригующим, потому что оно сможет завершить историю.

Ранее стало известно, что «Земля кочевников» стала лучшим фильмом по версии BAFTA.