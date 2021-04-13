Рогозин назвал Урганту три любимых фильма о космосе

Москва, 13 апреля. «Укрощение огня» входит в список любимых фильмов о космосе Дмитрия Рогозина. Об этом генеральный директор Роскосмоса рассказал телеведущему Ивану Урганту.

Рогозин признался, что «Укрощение огня» его самый любимый фильм. Гендиректору Роскосмоса также нравится картина «Салют-7». Третий фильм, который он готов включить в список своих любимых, еще не сняли.

«Третий фильм еще не снят, он будет скоро снят — это наш совместный проект с Первым каналом», — подчеркнул Рогозин в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

На Международную космическую станцию скоро отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также режиссер и актриса. На орбите будет снят художественный фильм под рабочим названием «Вызов». Его съемки уже анонсировали Первый канал и Роскосмос.

"Съемочная команда" проведет на МКС 12 дней. На Землю они должны вернуться на корабле «Союз МС-18».

Глава Роскосмоса ранее назвал День космонавтики таким же значимым праздником, как и День Победы в Великой Отечественной войне. Так Рогозин отреагировал на предложение сделать выходным днем 12 апреля.