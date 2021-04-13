Следствие установило личность школьного стрелка в Ноксвилле

Ноксвилл, 13 апреля. Раскрыта личность стрелка, который открыл огонь в школе американского штата Теннесси и убил полицейского.

Им стал один из учащихся. Сообщение об этом поступило из местного бюро расследований. Инцидент произошел в городе Ноксвилл, штат Теннесси. По информации следствия, правоохранители прибыли к зданию школы после сообщения о выстрелах. Предполагаемый преступник находился в уборной. Когда полицейские добрались до укрытия и попытались попасть внутрь, он открыл огонь.

«Один полицейский открыл ответный огонь. Подозреваемый погиб на месте, было установлено, что он являлся учеником», — говорится в сообщении следствия.

Ранее стало известно, что в ходе перестрелки погиб один полицейский. Несколько человек пострадали. Случай произошел в школе Austin-East Magnet.