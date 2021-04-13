Япония выпустит воду из атомной станции «Фукусима» в море

Токио, 13 апреля. Правительство Японии намерено выпустить в море более одного млн тонн воды с разрушенной атомной станции «Фукусима». Корея, Китай и Тайвань обеспокоены этим решением.

Первый выпуск воды произойдет примерно через два года, что даст оператору станции Tokyo Electric Power время начать фильтрацию воды для удаления вредных изотопов, построить инфраструктуру и получить одобрение регулирующих органов. Об этом сообщает Reuters.

Япония утверждала, что выброс воды необходим, чтобы продвинуться вперед в комплексном выводе из эксплуатации станции после того как землетрясение и цунами в 2011 году привели к ее разрушению. Власти указали, что аналогично отфильтрованная вода регулярно выбрасывается с атомных станций по всему миру.

«Исходя из строгого соблюдения установленных нормативных стандартов, мы выбираем океанический выпуск», — говорится в заявлении правительства.

Почти 1,3 млн тонн загрязненной воды — этого достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского размера. Она хранится в резервуарах на заводе «Фукусима-Дайити», что ежегодно обходится Японии около 100 млрд иен (912,66 млн долларов).

«Южная Корея выражает серьезную озабоченность, ведь это решение может оказать прямое и косвенное воздействие на безопасность нашего народа и окружающую среду», — сообщает южнокорейское правительство.

Ранее во время интервью с Федеральным агентством новостей политический консультант Анатолий Вассерман оценил планы Японии слить радиоактивную воду в океан.