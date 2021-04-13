Киев выступил за размещение в стране американских зенитных комплексов

Киев, 13 апреля. Соединенным Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитные ракетные комплексы Patriot, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он дал интервью журналу Time и задался вопросом о размещении американских ЗРК на Украине. Как утверждает глава офиса украинского лидера, «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада».

«Но где США размещают свои ракеты Patriot? – сказал Ермак. — Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».

Сам украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналу заявил, что перемещение российских войск вблизи границы с Украиной нацелено на запугивание Киева и западных стран. По его мнению, российская сторона якобы нацелена накалить ситуацию, чтобы показать, «что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины». При этом, как говорит Зеленский, киевские власти «не утверждают, что [после этого] последует реальная эскалация».

В последние дни Запад неоднократно выражал беспокойство в связи с высказыванием украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещения войск РФ внутри страны не должно беспокоить другие государства. Он добавил, что им ничего не угрожает.