Sohu рассказало, какое оружие России сотрет Вашингтон с лица Земли за 15 минут

Москва, 13 апреля. Российская ракета "Авангард" способна за 15 минут долететь до Вашингтона и стереть его с лица Земли.

Гиперзвуковая ракета, которая является своеобразным "билетом в один конец", способна прорваться через вражеские оборонительные системы и нанести сокрушительный удар по жизненно важным целям противника. Такую характеристику российскому "Авангарду" дало китайское издание Sohu. Наиболее значимым параметром в современном ракетостроении является скорость, и Россия в этом направлении заметно вырвалась вперед. Описываемый гиперзвуковой снаряд представляет собой самое передовое и быстрое средство сдерживания, которым обладает армия РФ.

Боевые испытания "Авангарда" стартовали в 2016 году в Оренбурге. Скорость снаряда достигала девяти махов, учитывая, что гиперзвуковой считается ракета, преодолевшая шесть махов скорости. Преимущество заключается в том, что современные системы ПВО практически не способны выполнить перехват на таких скоростях.

Самое интересное, что девять махов для "Авангарда" не предел. После дальнейшей модернизации ракета, благодаря более мощной и совершенной силовой установке, достигла максимальной скорости в 27 махов. Это эквивалентно 30 000 км/ч и превышает первую космическую скорость. Согласно подсчетам, ракета, в случае российско-американского конфликта, доберется до столицы Соединенных Штатов всего за 15 минут, сровняв Вашингтон с землей. Однако даже в случае обнаружения, системы ПВО помешать ей уже не смогут.

Ранее Роскосмос анонсировал дополнительный запуск космической ракеты «Ангара» в текущем году. Таким образом, в 2021 году может быть произведено сразу три пуска.