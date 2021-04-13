The Lancet не нашло связь между тяжестью COVID-19 и британским штаммом

Лондон, 13 апреля. Британский штамм коронавируса B.1.1.7, не приводит к осложнениям у больных.

Британский штамм коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в конце 2020 года, не протекает сложнее и не ведет к более тяжелым случаям COVID-19, сообщают авторы медицинского журнала The Lancet Infectious Diseases.

Изучение проходило на основе 496 историй болезни, обнаруженных в столице Англии. В статье сказано, что данные, которые есть у авторов медицинского журнала, позволяют сделать вывод, что тяжесть состояния здоровья у людей с B.1.1.7 сильно не отличается у больных без этого штамма.

«Доля людей с бессимптомным прохождениям болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7», — пишут авторы исследования.

Однако этот штамм распространяется стремительнее, чем его предшественники. Еще одной особенностью является повышенная вирусная нагрузка: число вирусных частиц в образцах их крови.

Раннее сообщалось о дате создания вакцины от новых мутаций. Разработка препарата от новых мутаций коронавируса займет не больше двух месяцев.