Кражи со счетов россиян достигли 9,8 млрд рублей в 2020 году

Москва, 13 апреля. За 2020 год количество транзакций без согласия клиентов банка увеличилось на 34% и составило до 773 тыс. рублей.

Количество украденных средств у россиян увеличилось в 1,5 раза и возросло до 9,8 млрд рублей. Эта информация предоставлена в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), которым поделились «Известия».

Центробанк сообщает о среднем похищение денежных средств у физических лиц в размере 11,4 тыс. рублей, а у юридических — по 347,8 тыс. рублей.

Кражи, выполненные с использованием социальной инженерии, сократились с 69% до 62%, информирует ФинЦЕРТ. Организации, предоставляющие кредиты, возместили клиентам только 11,3% утраченных денег — 1,1 млрд рублей. Банки не осуществляют возврат средств, если клиенты сами называют мошенникам необходимую для перевода информацию.

Ранее сообщалось о возможности злоумышленников списания средств с карты, используя голос жертвы.