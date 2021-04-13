Жена Байдена своими чулками задала тренд среди пенсионерок

Вашингтон, 13 апреля. Сетчатые колготки стали популярными среди пенсионерок после того, как первая леди США Джилл Байден сделала их частью своего образа.

Вслед за женой американского президента чулки пополнили гардероб 76-летней писательницы Шерилл Беллман. Она снялась для издания, и для фотосессии выбрала черную рубашку, пиджак, юбку и колготки с узором цветов. Об этом сообщает Lenta.

«Я никогда не чувствовала себя такой сексуальной. Люди начали подходить ко мне и говорить, что я великолепно выгляжу», — поделилась мнением писательница.

Бывшая американская модель Алва Чинн призналась, что, будучи молодой, она осуждала возрастных женщин, которые носили сетчатые чулки и короткие юбки. Для фотосессии для New York Post она надела белую водолазку, плиссированную юбку, черный кардиган и узорчатые колготки.

«Теперь мои взгляды изменились, и я призываю женщин носить то, что им нравится», — подчеркнула знаменитость.

Джилл Байден стала одной из самых обсуждаемых фигур в Сети после того как папарацци сфотографировали ее в вашингтонском аэропорту. На фотографии супруга американского президента покидает борт самолета. Первая леди предстала в короткой юбке, блейзере и ботильонах на каблуке. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать ее наряд. Одни американцы поддержали Джилл Байден, другие высказали критику в адрес ее сетчатых чулков.

Ранее стало известно, что телеведущую Ляйсан Утяшеву в мини-юбке перепутали с Кристиной Асмус.