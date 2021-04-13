Катя Лель сделала для себя новое «открытие» благодаря пришельцам

Москва, 13 апреля. Посланцы из космоса помогли российской певице Кате Лель достичь исцеляющих вибраций.

В минувший День космонавтики певица, признавшаяся ранее, что ее похищали инопланетяне, рассказала о взаимодействии с пришельцами.

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьезную целительную силу», — сообщила Катя Лель в беседе с порталом NEWS.ru.

Как уточнила артистка, частоты «видоизменяются и набирают все большую частоту», чтобы исцелять людей и менять их сознание. Достичь же исцеляющих вибраций певице помогли посланцы из космоса. Они открыли их внутри нее.

Впервые о том, что ее похищали пришельцы, Катя Лель рассказала в 2019 году, сильно удивив поклонников. Тогда, по словам звезды, ей было всего 16 лет. Во время эксперимента пришельцы забрали ее зубы, которые «были им необходимы».

В начале года на своей странице в Instagram 46-летняя исполнительница хита «Муси-пуси» показала, как инопланетяне за ней наблюдают: на опубликованном видео был виден некий светящийся круг в небе над домами. Объект несколько минут висел над горизонтом, пока постепенно не растаял.

Ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в беседе с ФАН предположила, что Лель использует заявления о контактах с инопланетянами для обычного пиара. По ее мнению, если бы слова певицы были правдой, она не называла бы визитеров обобщенно пришельцами, а должна была знать конкретную информацию: «кто к нам прилетает, с какой целью, где они живут».