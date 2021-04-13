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Катя Лель сделала для себя новое «открытие» благодаря пришельцам

Катя Лель сделала для себя новое «открытие» благодаря пришельцам

Москва, 13 апреля. Посланцы из космоса помогли российской певице Кате Лель достичь исцеляющих вибраций.

В минувший День космонавтики певица, признавшаяся ранее, что ее похищали инопланетяне, рассказала о взаимодействии с пришельцами.

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьезную целительную силу», — сообщила Катя Лель в беседе с порталом NEWS.ru.

Как уточнила артистка, частоты «видоизменяются и набирают все большую частоту», чтобы исцелять людей и менять их сознание. Достичь же исцеляющих вибраций певице помогли посланцы из космоса. Они открыли их внутри нее.

Впервые о том, что ее похищали пришельцы, Катя Лель рассказала в 2019 году, сильно удивив поклонников. Тогда, по словам звезды, ей было всего 16 лет. Во время эксперимента пришельцы забрали ее зубы, которые «были им необходимы».

В начале года на своей странице в Instagram 46-летняя исполнительница хита «Муси-пуси» показала, как инопланетяне за ней наблюдают: на опубликованном видео был виден некий светящийся круг в небе над домами. Объект несколько минут висел над горизонтом, пока постепенно не растаял.

Ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в беседе с ФАН предположила, что Лель использует заявления о контактах с инопланетянами для обычного пиара. По ее мнению, если бы слова певицы были правдой, она не называла бы визитеров обобщенно пришельцами, а должна была знать конкретную информацию: «кто к нам прилетает, с какой целью, где они живут».

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