Украинский эксперт Карасев оценил, чем Киеву аукнется продажа «Мотор Сич» Турции

Киев, 13 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский может продать предприятие «Мотор Сич» Турции. Эксперты считают, что такой шаг будет публичным оскорблением Китая, за которое придется платить.

Источники сообщают, что около половины акций «Мотор Сич» украинский лидер предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. На такой шаг Зеленский может пойти для того, чтобы Анкара собирала беспилотники Bayraktar. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?» — сообщают украинские СМИ.

Подобное решение не понравится Китаю, ведь это будет оскорблением сверхдержавы. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что такое поведение Украины — лицемерие.

«Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интересам. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам», — заявил эксперт.

Он добавил, что украинское правительство таким образом оскорбляет Пекин, утверждая, что не желает иметь с ним торговые отношения. Это неверный шаг, поскольку Китай и Турция имеют разный геополитический вес.

«Китай — это уже сейчас сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге Евросоюза, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану», — резюмировал Карасев.

Эксперт считает, что Украине нужно думать, как и с кем следует строить отношения. КНР завтра станет сильнее и точно не забудет поступок с национализацией «Мотор Сич». Публичное унижение нельзя решить финансами, и Киеву придется за это оскорбление заплатить.

Ранее сообщалось, что Украина хочет попросить у США компенсацию за убытки с заводом «Мотор Сич».