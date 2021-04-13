Кто не сможет получить пенсию после 65 лет

Москва, 13 апреля. Пенсионный фонд может отказать в назначении страховой пенсии по старости, если не будут соблюдены несколько условий, сообщает пресс-служба ПФР по Томской области.

В фонде напомнили, что в 2021 году на заслуженный отпуск выходят женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившие в первом полугодии 1960 года. Всем им необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

«В случае, если у человека, к примеру, не хватает пенсионных коэффициентов, то Пенсионным фондом будет вынесено решение об отказе в назначении страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении ПФР.

В этом случае россиянину назначат только социальную пенсию. В ПФР отметили, что недостающие ИПК можно «добрать» или доработать. К примеру, ухаживать за престарелым старше 80 лет и за год ухода получить 1,8 коэффициента.

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова в беседе с URA.RU назвала подобные условия «принуждением к труду». По ее словам, требования к возрасту и стажу сегодня несправедливы.

«В СССР такого не было: закон 1956 года не предусматривал таких требований. Да, пенсия была маленькой, но трудовой стаж был пять лет, а не 12, и при достижении пенсионного возраста женщины выходили на пенсию в 50 лет, мужчины — в 60», — посетовала она.

Ранее ФАН сообщал, что некоторые категории россиян могут выйти на пенсию досрочно. В частности, речь идет о многодетных матерях. С 2023 года женщины, родившие трех детей и воспитывавших их как минимум до восьми лет, смогут выйти на пенсию в 57 лет.

Не изменились условия и для жителей РФ, работавших на вредном производстве, в условиях Крайнего Севера (не менее 15 лет «северного» стажа) и в приравненных к нему районах (а также представители малых народов Крайнего Севера). Льготы по досрочному выходу на пенсию получают также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида как минимум до восьми лет.