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Назван главный признак поддельных сигарет

Назван главный признак поддельных сигарет

Москва, 13 апреля. На каждой пачке неподдельных сигарет размещается цифровой код, который можно отсканировать при помощи приложения «Честный знак».

Такой код размещается с июля 2020 года, и если он не сканируется или же вовсе отсутствует, то это свидетельствует об одном — покупатель приобрел подделку, рассказал директор по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев в беседе с «Прайм».

Также на упаковке должны размещаться максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табакокурения. Примерно 10% рынка составляет нелегальная продукция, произведенная в странах ЕАЭС.

«Это привело к потерям государства более 85 млрд рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году», — рассказал Груздев.

По его мнению, единая минимальная цена на табачную продукцию, утвержденная 1 апреля, поможет снизить количество контрафактной продукции и станет еще одним фактором для легальности. Разумная акцизная политика поможет не допустит резкого подорожания табачных изделий. Также недавно стало известно, что, согласно новым требованиям проекта ЕАЭС, сигареты должны быть самозатухающими.

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