Назван главный признак поддельных сигарет

Москва, 13 апреля. На каждой пачке неподдельных сигарет размещается цифровой код, который можно отсканировать при помощи приложения «Честный знак».

Такой код размещается с июля 2020 года, и если он не сканируется или же вовсе отсутствует, то это свидетельствует об одном — покупатель приобрел подделку, рассказал директор по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев в беседе с «Прайм».

Также на упаковке должны размещаться максимальная розничная цена, дата изготовления, сведения о производителе и предупреждения на русском языке о вреде табакокурения. Примерно 10% рынка составляет нелегальная продукция, произведенная в странах ЕАЭС.

«Это привело к потерям государства более 85 млрд рублей в виде недополученных акцизов и НДС на акциз только в 2020 году», — рассказал Груздев.

По его мнению, единая минимальная цена на табачную продукцию, утвержденная 1 апреля, поможет снизить количество контрафактной продукции и станет еще одним фактором для легальности. Разумная акцизная политика поможет не допустит резкого подорожания табачных изделий. Также недавно стало известно, что, согласно новым требованиям проекта ЕАЭС, сигареты должны быть самозатухающими.