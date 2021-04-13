Военный эксперт Сивков дал сравнительный анализ армий Украины и Донбасса

Донецк, 13 апреля. В ЛДНР создали полноценную армию, которая по своей численности и техническому оснащению способна противостоять украинским вооруженным силам.

Российский военный эксперт Константин Сивков считает, что на данный момент соотношение вооруженных сил находится на стороне украинской армии примерно в полтора раза. Однако даже с этим преимуществом наступление на Донбасс — это опасный шаг. Об этом сообщает портал ReplyUA.

«Тактическая выучка у рядового и командного состава достаточно высока, выше, чем на Украине, потому что там не призывники, а добровольцы, многие из них ветераны других войн. Выучка оперативного звена, может быть, ниже, чем у украинцев», — отметил Сивков.

Он добавил, что с точки зрения оснащенности боевой техникой, включая беспилотники и средства для разведки, ВСУ существенно выигрывают у сил ЛДНР. Однако обе республики имеют хорошие средства противовоздушной обороны, которые были созданы еще при СССР.

Эксперт подчеркнул, что у Украины слабо развита авиация, а потому относительно исхода войны на востоке Украины можно делать самые разные прогнозы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как обстоят дела в Донбассе. ВСУ несет потери, а украинские военные массово увольняются.