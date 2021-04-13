Эксперт Карбалевич оценил разрыв транзитных связей Белоруссии и Прибалтики

Минск, 13 апреля. Разрыв торговых и экономических отношений между Минском и Прибалтикой не нанесет серьезного ущерба Белоруссии. Об этом сообщил белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт считает, что создать сильное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко может разве что Вашингтон, поскольку сделки между РБ и РФ, а также остальными странами СНГ заключаются посредством американских структур. Блокировка договоренностей может негативно отразиться на Минске. Об этом сообщает информационное агентство «Красная Весна».

«Разрыв отношений между Белоруссией и странами Балтии нанесет скорее имиджевый удар. Но серьезных последствий не будет», — заявил эксперт.

Карбалевич вспомнил, что накануне Государственный департамент США рекомендовал Минфину повторно ввести санкции против девяти белорусских предприятий. Впервые такая тактика была применена Белым домом в 2006 году, но ограничения были отменены, поскольку Белоруссия провела реформы и улучшила ситуацию с правами человека.

«Если Байден применит новые меры, то белорусскому режиму придется непросто. Кроме России, ждать помощи неоткуда», — резюмировал Карбалевич.

Как стало известно ранее, белорусский президент объявил о закрытии ряда посольств в Прибалтике и Польше.