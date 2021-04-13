В Киеве высказались о желании попасть в НАТО и закупке электричества с БелАЭС

Киев, 13 апреля. Украинскому правительству стоит отказаться от электричества с БелАЭС, чтобы прекратить финансировать недружественную страну. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат от партии «Европейская солидарность» считает, что таким образом правительство Украины сможет противостоять «антидемократическому режиму» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал ReplyUA.

«Я настаиваю на принятии законопроекта о запрете импорта электроэнергии из Белоруссии и России. Мы должны перестать спонсировать антидемократические и враждебные нам режимы. Только такими действиями нам удастся защитить нашу страну», — заявил депутат.

Он добавил, что на днях Прибалтика впервые полностью отказалась от российского электричества, ограничив поставки через Белоруссию, что соответствует интеграционному процессу в энергетическую систему Евросоюза. Депутат подчеркнул, что Эстония, Литва и Латвия считают БелАЭС прямой угрозой безопасности и призывают НАТО и Украину объявить бойкот станции.

«Напомню, Литва и Латвия заявили о готовности поднимать вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. При этом, Украина продолжает закупать белорусскую и российскую электроэнергию. Вам не кажется это несколько странным?», — заявил Гончаренко.

Ранее политический эксперт и экономист Александр Дудчак в ходе беседы с Федеральным агентством новостей рассказал, что выход Прибалтики из БРЭЛЛ не только приведет к подорожанию электричества, но и ударит по экономике этих стран.