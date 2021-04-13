Париж, 13 апреля. В украинских Карпатах годами процветает вырубка лесов. Древесина идет на экспорт в соседние страны из Евросоюза. Президент Украины обещал помочь, но не сделал этого.

Пока Сибирь и Австралия страдали от пожаров, на Украине лес уничтожала не природа, а люди. Незаконная вырубка деревьев — серьезная проблема для Закарпатья, с которой обещал покончить украинский президент Владимир Зеленский. Однако позже он заявил, что Карпатские горы имеют высокий туристический потенциал, что говорит о начале уже законного масштабного уничтожения лесов, что только подтверждается проектом нового горнолыжного курорта в горном массиве Свидовец. Об этом сообщается на портале «ШАРИЙ.NET».

Французское издание Bruno Manser Fonds в своей статье отмечает, что в Карпатах находится один из последних первозданных лесов, которые имеют естественное биологическое разнообразие. Украинские ученые обнаружили 169 видов флоры и фауны, существованию которых угрожает создание горнолыжного курорта Свидовец. Источник заявляет, что реализация проекта приведет к потере 400 гектаров карпатского леса. Помешать этому может только привлечение общественного внимания и европейского правительства.

В статье издания Euronews France говорится, что в Карпатах есть места, которые до сих пор остаются девственными. Общая масса деревьев в таких локациях имеет возраст около 300-350 лет.

«На территории заповедника находятся практически девственные места, куда не ступала нога человека, и именно там природа никогда не была так хороша, несмотря на изменения климата», — отмечает украинский исследователь Мирослав Кабал.

Карпатский лес с его буковыми зарослями хорошо противостоит глобальному потеплению и быстро восстанавливается. Ученые хотят изучить это явление, чтобы помочь рукотворным лесам также эффективно справляться с изменениями климата. Однако эти планы могут не реализоваться, если лесное браконьерство и дальше будет процветать.

Ранее стало известно, что бразильские лесорубы установили новый рекорд по вырубке Амазонии. В марте 2021 года она потеряла десятки тысяч гектаров леса.