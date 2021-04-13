Двое взрослых и малыш погибли при пожаре жилого дома в Забайкалье

Чита, 13 апреля. Крупный пожар произошел в жилом доме поселка Новокручининский Забайкальского края.

Согласно данным регионального главка МЧС, в результате инцидента погибли три человека. Когда спасатели приехали на место пожара, огонь уже полностью охватил дом. Тело ребенка 2018 года рождения было обнаружено в 04:50 по местному времени.

«В ходе разбора и проливки конструкций дома в 05:10 обнаружены тела мужчины и женщины 1968 года рождения», — добавили в ведомстве.

Строение дома оказалось полностью уничтожено. Огонь распространился на 42 квадратных метров. Все причины и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают специалисты.

Ранее стало известно, что двух пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге ввели в искусственную кому. Пожар в здании был локализован на площади 10 тыс. «квадратов».