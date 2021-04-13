StarHit: Бузова отказалась быть ведущей на перезапущенном шоу «Дом-2»

Москва, 13 апреля. Новые владельцы реалити-шоу «Дом-2» не смогли уговорить Ольгу Бузову вновь стать ведущей проекта. Звезда отказалась от этой роли в перезапуске на телеканале «Ю».

Телестройка возвращается на экраны телевизоров 19 апреля на другом телеканале. Многие участники, которых в конце 2020 года отправили в неоплачиваемый отпуск, вновь появятся в шоу, но прежнего состава ведущих не будет, сообщает StarHit со ссылкой на свои источники.

Когда «Дом-2» выходил на телеканале ТНТ, никто из руководства не возражал, чтобы Бузова участвовала в проектах на других каналах-конкурентах. Звезда появлялась в «Ледниковом периоде» на Первом, «Маске» на НТВ, «Форт Боярде» на СТС. Но вести «Дом-2» на другом канале Бузовой не позволили.

«Оля — это прямая ассоциация с «ДОМом-2» на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является», — заявили источники.

По их словам, телеведущей даже не платили за отказ от съемок, несмотря на то, что в Сети фигурировали крупные суммы. Бузовой якобы пообещали, что на ТНТ для нее сделают еще ни одну программу, если она не будет уходить на «Ю».

Бузова впервые появилась на «Дом-2» в 2004 году в качестве участницы. Через четыре года ей предложили стать ведущей проекта в паре с Ксенией Бородиной.

Бузова ранее рассказала о трех своих заветных желаний. Оказалось, одним из них является семейное счастье, о котором мечтают многие российские женщины.