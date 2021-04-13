Аэропорт Петропавловска-Камчатского парализован из-за погодных условий

Петропавловск-Камчатский, 13 апреля. Аэропорт Петропавловска-Камчатского не смогут покинуть шесть рейсов.

Шесть рейсов уже сутки не смогут покинуть аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово). Авиасообщению мешают плохие погодные метеоусловия на аэродромах прилета, информируют онлайн-табло аэропортов.

Задержаны два вылета в Соболево и по одному рейсу в Тигиль, Николаевское, Оссору и Усть-Камчатск.

Тихоокеанский циклон распространял в данной ситуации свое влияние на часть Камчатки. В разных частях края прошли осадки и бушевал ветер, спровоцированный атмосферным вихрем. Край получил штормовое предупреждение 9 апреля. В данный момент ситуация приходит в норму.

Петропавловск-Камчатский сейчас под густой облачностью, а ветер составляет 2 м/с.

Ранее сообщалось о задержке трех рейсов из Петропавловска-Камчатского.