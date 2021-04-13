Россиянам рассказали о способах продлить «жизнь» ноутбука

Москва, 13 апреля. Россияне примерно раз в четыре года меняют старый ноутбук на новый. Существует несколько простых правил, которые помогут увеличить этот срок.

Назвал их в беседе с радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Дело в том, что ПК и ноутбуки стали невероятно востребованы в период пандемии. Сегодня люди, купившие новые устройства год назад, задумываются над продлением срока их службы. Например, нельзя давать аккумулятору полностью разряжаться.

«Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», — объяснил эксперт.

Далее следует правильно соблюдать температурный режим. Литий-ионные батареи, которыми чаще всего комплектуют ноутбуки, плохо справляются с перегревом. Лучше всего, чтобы компьютер работал в диапазоне от 10 до 30 градусов. Хранить его можно от минус 25 до 40 градусов.

«Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку», — отметил Рябинин.

Недавно компания Lenovo объявила о скором выходе трех новых планшетов. Одна из моделей будет поддерживать клавиатуру, которая превратит устройство в ноутбук.