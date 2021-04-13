Госдеп оценил вероятность отзыва посла США Салливана из Москвы

Вашингтон, 13 апреля. Американский посол Джон Салливан останется в Москве. У Вашингтона нет планов по его отзыву из России, заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Телекомпания CNN ранее рассказала, что глава Белого дома Джо Байден не собирается менять Салливана на другого дипломата. Это сообщение прокомментировали в Госдепе.

«Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», — подчеркнули в Вашингтоне в ответ на запрос ТАСС.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее был отозван в Москву для консультаций. Салливан, комментируя это, заявил, что не собирается уезжать из России.