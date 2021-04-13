Как легко получить больничные выплаты в 2021 году

Москва, 13 апреля. Эксперты Фонда социального страхования составили памятку, следуя которой заболевшие россияне смогут вовремя получить оплату больничного листа.

Размер пособия зависит от стажа

Размер оплаты больничного напрямую зависит от стажа сотрудника. Пособие в 100% от среднего заработка можно получить, если сотрудник имеет стаж не менее восьми лет.

При стаже от пяти до восьми лет, работнику положено только 80% среднего заработка. А если стаж будет менее пяти лет — всего 60%.

Расчет среднего заработка

Для расчета размера больничных применяется определенная формула. Средний заработок суммируется за два года, предшествующих году заболевания. Разделив сумму на 730, получим средний дневной заработок.

Полученный результат умножают на процент в зависимости от стажа, чтобы получить размер дневного пособия. И уже эту цифру множат на количество всех дней в больничном листе.

Однако здесь есть некоторые ограничения. В этом году максимальная сумма больничных за день составляет 2434,25 рубля. При полной занятости месячное пособие не может быть ниже 12 792 рублей, передает «МК».

Чтобы не потеряться в самостоятельных вычислениях, можно воспользоваться «Социальным навигатором» от ФСС. Для регистрации в мобильном приложении достаточно логина и пароля, используемых на сайте «Госуслуги».

Удобство электронного листка

За прошлый год 65% больничных в стране оформлялись в цифровом виде (ЭЛН). У электронного варианта больничного есть ряд преимуществ: его нельзя потерять или порвать, врачи экономят время на оформлении, работодатель экономит затраты на обработке, перевозке и хранении документов, все сведения доступны в личном кабинете на портале ФСС.

Уход за детьми

В сентябре 2020 года Минздрав издал указ, согласно которому при уходе за тремя одновременно болеющими детьми можно оформить один цифровой бюллетень. Если болеет ребенок младше семи лет, родителю оплачивается до 60 календарных дней больничного в год; от семи до 15 лет — не более 45 дней в год; старше 15 лет — до 30 дней в год.

Больничный может оформить на себя как мама, так и папа.

Если причина больничного связана с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями оплачивается больничный лист за весь период лечения. В случае ухода за ВИЧ-инфицированным ребенком, больничный будет оплачен за весь период совместного пребывания с ребенком в больнице.

Изменения для родителей с двумя и более детьми

Если в семье, к примеру, мама находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то отец имеет право оформить больничный при заболевании другого малыша.

Еще одно новшество касается возможного карантина в детском саду: если он закроется, один из родителей ребенка до семи лет может получить оплачиваемый больничный, пока малыш не сможет вновь вернуться в сад.