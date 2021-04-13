Психолог перечислил установки, которые мешают россиянам стать богатыми

Москва, 13 апреля. Меньше всего шансов стать богатыми у тех, кто уже живет в достатке, но ощущает себя бедным. Подробнее об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

Действительно бедные люди не могут удовлетворить элементарные потребности. Прежде чем они становятся богатыми, нужно оказаться в состоянии достатка. Но это не вопрос количества денег, а отношение к себе и своей жизни, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

По его словам, часто люди, которые объективно в достатке, ощущают себя бедными. Таковыми их делает постоянное чувство неудовлетворенности.

«Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее», — перечислил эксперт.

Такие «бедняки по жизни» должны научиться ценить то, что имеют, иначе им никогда не будет хватать денег. Еще одна категория людей может обеспечить свой достаток, но не станет богатой, так как только жалуется и говорит о своей недооцененности, но ничего не делает. Люди из этой категории любят мечтать, но предпочитают проводить время перед телевизором или в социальных сетях, подытожил эксперт.

Психиатр ранее рассказала о психических расстройствах, с которыми сталкивается половина офисных сотрудников. Чаще всего возникает астеническое состояние.