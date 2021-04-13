Болгария может заменить российским туристам Турцию

Москва, 13 апреля. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что Болгария является наилучшей альтернативой отдыху в Турции.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что в Болгарии наиболее подходящие летние климатические условия. Африканские страны, как Тунис и Марокко, не могут быть альтернативой. Может быть решением египетское направление — однако в летний период там довольно жарко.

Мальцев уверен, что из европейских стран в Болгарии наиболее мягкий климат. Также в стране присутствует большой номерной фонд. Специалист посоветовал активизировать переговорный процесс российских властей с болгарской стороной для возможной переориентации потоков туристов.

Юг России и так был у российских туристов популярен, отметил Мальцев. Большая часть турпродукта распределена между операторами, а другая часть — уже была продана конечному потребителю.

Активная подготовка к курортному сезону началась в Крыму. Сейчас водолазы обследуют и проводят очистку дна моря на официальных пляжах. Министерство курортов и туризма региона сообщило, что в этом летнем сезоне в Крыму будут работать 460 пляжей.