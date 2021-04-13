Харви Вайнштейн «ослеп» и потерял зубы перед новым разбирательством в суде

Вашингтон, 13 апреля. Отбывающий срок за преступления сексуального характера бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн ослеп и потерял несколько зубов за решеткой, заявил его адвокат.

В понедельник состоялось заседание суда по возможной экстрадиции Вайнштейна в Лос-Анджелес по новому обвинению в сексуальных преступлениях. Экс-продюсер появился в суде на видеомониторе в бордовом свитере и, казалось, был в хорошем настроении. Мужчина улыбался и болтал со своими адвокатами перед началом разбирательства, передает портал PageSix.

При этом в ходе заседания защитник Вайнштейна Норман Эффман заявил, что его клиент выступает против экстрадиции, поскольку у него есть стоматологические и офтальмологические процедуры, которые необходимо пройти. По его словам, Вайнштейн почти слеп и нуждается в операции на глазу.

«Запланированы некоторые стоматологические процедуры, чтобы спасти зубы, — он потерял, я думаю, четыре на данный момент», — добавил Эффман.

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась отсрочить перевод в другую тюрьму. Оспаривая решение, Эффман заявил, что в документах были найдены неточности, которые требуют исправления. Такой поворот событий разозлил помощницу окружного прокурора Коллин Кертин Гейбл.

«То, что важно для всех вовлеченных в это дело людей, включая пострадавших, — это то, что время имеет существенное значение», — подчеркнула она, отругав Эффмана.

Судья предоставила защите одну неделю, чтобы подать ходатайство об оспаривании экстрадиции.

Бывший киномагнат отбывает 23 года за изнасилование и сексуальные домогательства. Однако в октябре поступили еще 11 жалоб, среди которых есть обвинения в изнасиловании, склонении к оральному половому акту и домогательствах. Если вина Вайнштейна будет доказана, ему грозит до 140 лет лишения свободы.

Экстрадиция 69-летнего подсудимого в Лос-Анджелес дважды откладывалась из-за пандемии коронавируса.

Адвокат Вайнштейна из Лос-Анджелеса Марк Верксман настаивает на невиновности своего подзащитного.

«Это устаревшие, необоснованные, неподтвержденные, недостоверные утверждения, которые возникли во время истерии движения #MeToo, и мы уверены, что господин Вайнштейн будет оправдан, поскольку против него нет убедительных доказательств. Он невиновен», — заявил юрист.

Перед началом слушаний в понедельник Вайнштейн, по-видимому, не подозревая, что его микрофон работает, похвалил Верксмана.