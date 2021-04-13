В студии у Соловьева Симоньян спрогнозировала новую «войну» между Россией и США

Москва, 13 апреля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Москва и Вашингтон будут воевать, так как не могут договориться. Но это будет не горячая, а инфраструктурная война.

В ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» журналистка заявила, что страны не смогут договориться между собой, поскольку Россия не согласится на развал, отказ от ядерного вооружения, своей истории, интересов и т.д. Москва на это не пойдет, а США не будут согласны на меньшее.

Симоньян согласилась с другими участниками передачи в том, что военный конфликт между РФ и США неизбежен. Однако она предположила, что это не будет холодная или полномасштабная война. Это будет новый тип противостояния — кибервойна.

«Вот сидит человек, кнопочку нажимает, и раз — погас Воронеж. И там больше нет света, со всеми вытекающими. И все, и трубы остыли и разорвались. И отопления больше нет… А с другой стороны человек кнопочку нажимает, и раз — погас Гарлем весь, или Флорида погасла», — объяснила Маргарита.

Она считает, что это будет война инфраструктур, а в этой сфере у Москвы есть уязвимости. К конфликту, который начнется с Украины, необходимо подготовиться, устранив слабые места в «сталинском мобилизационном» режиме.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, почему люди верят пропаганде, и привела пример на молодежи, которая слепо следует модным тенденциям.