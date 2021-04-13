Путин на День космонавтики голыми руками высадил кедр в парке Гагарина

Саратов, 13 апреля. Российский президент Владимир Путин посадил кедр в Парке покорителей космоса в честь позывного космонавта Юрия Гагарина.

Первый космонавт имел позывной Кедр. Гагарин получил его во время подготовки к орбитальному полету.

Путин вместе с первой женщиной-космонавтом и депутатом Госдумы Валентиной Терешковой прибыли на аллею. Они выполнили нужные для посадки действия — присыпали кедр землей и полили его. Лидеру предложили перчатки, но он от них отказался.

Путин прошелся по Парку покорителей космоса им. Гагарина, где осмотрел место приземления космонавта. Мемориально-образовательный комплекс находится в Саратовской области, неподалеку от Энгельса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить заработную плату космонавтов страны. Оклады профессионалов могут повыситься от 50% до 70%. Соответствующую инициативу внес российский лидер в День космонавтики, в ходе совещании по развитию космической отрасли.