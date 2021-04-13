Гарри и Уильям могут появиться на похоронах деда в одинаковых костюмах

Лондон, 13 апреля. Принцы Уильям и Гарри придут на похороны деда герцога Эдинбургского Филиппа в одинаковых костюмах, чтобы избежать «разногласий», заявил королевский эксперт.

Герцог Сассекский Гарри облачится в военную форму, несмотря на то, что он был лишен своих почетных воинских званий после переезда в США вместе с супругой Меган Маркл.

Служба принца Уильяма в вооруженных силах закончилась в сентябре 2013 года, однако к высокопоставленным членам королевской семьи относятся как к военнослужащим. Он также занимает ряд церемониальных должностей, включая полковника ирландской гвардии и главнокомандующего подводной службы Королевского флота.

По словам Ричарда Фитцвильямса, эксперта по королевской семье, братья появятся в одинаковых костюмах, так как это будет «очень деликатно».

«Все, что выделяло бы братьев, необходимо избегать. Никто не хочет раскола в какой-либо форме. Я считаю, что они сделают все возможное, чтобы в этот очень, очень важный день в центре внимания оказались поистине замечательные достижения человека, обладающего сверхчеловеческой энергией, который так много сделал для королевы и страны», — подчеркнул эксперт.

Поскольку Гарри не имеет права носить форму, соответствующую его предыдущим должностям в вооруженных силах, возможно, он вместо этого наденет базовое военное обмундирование. Герцог Сассекский прослужил в армии десять лет и дважды был в Афганистане.

Как сообщалось ранее, церемонию похорон своего деда он посетит без супруги, которой врачи советовали не путешествовать на поздних сроках беременности.

Фитцвильямс добавил, что напряженные отношения между братьями могут измениться после похорон близкого человека.

«Возможно, это начало процесса исцеления. Королевская семья может объединиться, и, безусловно, абсолютно необходимо, чтобы они выступали единым фронтом. Достичь единства после интервью с Опрой будет настоящим подвигом, но я уверен, что, учитывая обстоятельства и тот факт, что и Гарри, и Уильям были преданы своему деду, есть очень-очень хорошие шансы на достижение мира», — подчеркнул эксперт.

Прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Перед траурной церемонией, которая пройдет в узком кругу, будет объявлена минута молчания.